Spagna: leader Catalogna Aragones non partecipa a foto Conferenza presidenti con re Felipe

- Il presidente della Catalogna, Pere Aragonès, è stato l'unico leader regionale che non ha partecipato alla foto di famiglia prima della riunione di oggi della Conferenza dei presidenti sull'isola di La Palma, per evitare l'incontro con il re Felipe VI. Il sovrano ed il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, sono stati accolti dai presidenti regionali a Los Llanos de Aridane, mentre il leader catalano è arrivato in un secondo momento, evitando così lo scatto con il capo dello Stato.(Spm)