Energia: Barelli (FI), costo insopportabile, da subito riduzione accise

- "Ha ragione il presidente Simone Baldelli a chiedere l’audizione e spiegazioni al ministro competente Cingolani il quale ha addirittura sostenuto che gli aumenti dì gas, benzina ed elettricità sono una 'truffa colossale'”. Lo scrive in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, secondo cui "se è così, l’autorità giudiziaria intervenga immediatamente. Ma nel contempo - aggiunge - il governo riduca fin da subito le accise, sovratasse emergenziali stratificatesi negli ultimi 80 anni, tenendo anche conto del fatto che le norme già esistenti consentono di sottrarre dalle accise le maggiori entrate Iva causate dall’incremento del costo dei prodotti dell’energia". Forza Italia "ha già presentato su questa questione una interrogazione al presidente del Consiglio Draghi e avanzerà proposte puntuali sia per rendere automatica la compensazione Iva-accisa, sia per razionalizzarne la composizione. Non è possibile che si paghi ancora per la guerra d'Abissinia", conclude. (Com)