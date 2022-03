Violenza donne: Battisti (Pd), nominata ambasciatrice Telefono rosa Frosinone, grande orgoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stata nominata testimonial ambasciatrice dell'associazione volontarie Telefono rosa Frosinone, presso il teatro Antares di Ceccano. È davvero un grande orgoglio. Un riconoscimento che ho voluto dedicare al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, alla Giunta e alle colleghe ed i colleghi con le quali e con i quali in questi anni abbiamo profuso un grande impegno per ridurre le diseguaglianze. Approfitto per rivolgere un caloroso ringraziamento a Patrizia Palombo, Presidente dell'associazione, per questa nomina e, soprattutto, per lo straordinario lavoro che svolge per il territorio". Così in una nota Sara Battisti, Presidente della commissione regionale Affari Costituzionali. (segue) (Com)