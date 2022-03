Ucraina: "Nyt" su morte giornalista statunitense, non era in missione per noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il New York Times è "profondamente rattristato" nell'apprendere la morte del giornalista statunitense Brent Renaud in Ucraina, ma sottolinea che il professionista "non era in missione" nel Paese per il quotidiano. Lo scrive su Twitter il vicedirettore editoriale Clifford Levy. "Brent era un fotografo e regista di talento che ha contribuito negli anni al Nyt (l'ultima volta nel 2015), ma non era in Ucraina per alcun desk del Times", scrive Levy, sottolineando che il giornalista portava un badge che gli era stato assegnato dal Nyt anni fa. Come riferito dall'agenzia di stampa "Ukrinform", Brent Renaud è stato ucciso a Irpin, vicino Kiev, dalle forze russe. Un collega è rimasto ferito. (Nys)