Spagna: ministra Salute Darias, presto finirà obbligo mascherina all'interno

- In Spagna la fine dell'uso obbligatorio della mascherina contro il coronavirus negli spazi interni arriverà "più presto che tardi" seguendo la tendenza dei dati epidemiologici e sanitari. Lo ha detto la ministra della Salute, Carolina Darias, in un'intervista a "Television Canaria", ricordando che quasi tutti gli indicatori principali continuano a diminuire, a parte l'incidenza accumulata che nelle ultime due settimane ha registrato un leggero aumento. "Vedremo se questi dati si consolidano e sono sicura che prima o poi arriveremo alla data tanto attesa", ha detto Darias, aggiungendo che il Paese è di fronte a un "nuovo orizzonte di speranza" nella metrica della pandemia. La ministra della Salute ha evidenziato che la Spagna ha una copertura vaccinale molto alta, con il 92 per cento della popolazione di età superiore ai 12 anni con il ciclo completo e dato che il Covid-19 sembra aver assunto caratteristiche endemiche è possibile "fare quel passo ed entrare in una nuova fase".(Spm)