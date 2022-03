Russia: Torrembini (Gim-Unimpresa), ambasciata italiana non ha consigliato ad aziende di non lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le centinaia di aziende italiane che da ormai due decenni lavorano e garantiscono grandi entrate e posti di lavoro per il nostro Paese non possono essere criminalizzate perché si trovano in Russia. Lo scrive il presidente di Gim-Unimpresa, Vittorio Torrembini, in una nota per smentire quanto affermato dal quotidiano "La Stampa" circa la presunta indicazione data dall'ambasciata italiana a Mosca alle imprese presenti in Russia di non lasciare il Paese. "Durante l'incontro tenutosi venerdì scorso nella nostra ambasciata di Mosca (preciso che è già il secondo che si tiene dopo l'inizio della crisi Ucraina) il nostro ambasciatore ci ha fornito una esaustiva informazione sui provvedimenti adottati da parte russa e sulle prospettive assai negative che si prospettano sull'economia di questo Paese. A differenza di quanto affermato nell'articolo non ha in alcun modo invitato le nostre aziende a restare. Il dr. Stellino del ministero degli Esteri e il dr. Teti del ministero dello Sviluppo Economico hanno poi illustrato le misure che i nostri due ministeri in coordinamento con le ambasciate interessate e le organizzazioni imprenditoriali italiane, hanno attivato per il sostegno delle nostre aziende in Russia e in Ucraina e per gli approvvigionamenti di materia prime per il nostro sistema industriale", si legge nella nota. (segue) (Com)