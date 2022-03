Russia: Torrembini (Gim-Unimpresa), ambasciata italiana non ha consigliato ad aziende di non lasciare il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio rimarcare l'estrema prudenza dell'ambasciatore Starace che ha consigliato a tutte le nostre aziende di valutare attentamente i pericoli e le difficoltà che comporta la continuazione delle loro attività in Russia, garantendo comunque da parte delle strutture pubbliche italiane i necessari appoggi di carattere amministrativo che la continuazione delle attività in Russia potrebbero rendersi necessari, anche per tutelare gli investimenti fatti e i posti di lavoro che rischiano di essere persi. I rappresentanti dei nostri Ministeri hanno caldeggiato l'iniziativa del nostro ambasciatore e consigliato una sua ripetizione con cadenza regolare. Le centinaia di aziende italiane che da ormai due decenni lavorano e garantiscono grandi entrate e posti di lavoro per il nostro Paese non possono essere criminalizzate perché si trovano in Russia, così come non si possono criminalizzare i nostri valorosi, e sempre disponibili, funzionari diplomatici che hanno l'unico torto di trovarsi in Russia in un momento drammatico e pericoloso come questo", ha spiegato Torrembini. (Com)