Russia: membro delegazione negoziale, passi avanti in colloqui con Ucraina rispetto all'inizio

- Russia e Ucraina hanno fatto dei sostanziali passi avanti nei negoziati. Lo ha affermato oggi il capo della commissione della Duma di Stato russa per gli affari internazionali e membro della delegazione di Mosca, Leonid Slutskij, ripreso dall'emittente "Rt". "Se paragoniamo la situazione di entrambe le delegazioni ai colloqui all'inizio e oggi, vediamo dei progressi significativi, ha detto Slutskij. Il delegato ha poi rilevato come, in base alle sue aspettative, un'intesa tra Russia e Ucraina potrebbe essere raggiunta "anche nei prossimi giorni".(Rum)