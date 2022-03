Iraq: fonti stampa, nome candidato premier in 72 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento sadrista, partito sciita iracheno nazionalista vincitore delle elezioni del 10 ottobre 2021, e il Quadro di coordinamento, piattaforma politica che riunisce gli iracheni filo-iraniani, potrebbero presentare un candidato congiunto alla carica di primo ministro nelle prossime 72 ore. Lo ha riferito l'agenzia di stampa irachena "Shafaq", citando fonti anonime interne al parlamento di Baghdad. Da quanto emerso, il nome del candidato uscirà da una lista di tre possibili figure sciite per la carica di premier - Jaafar al Sadr, veterano del partito sciita islamista Dawa, Haider al Abadi, ex premier, Qassem al Araji, membro dell'Organizzazione Badr ed ex ministro dell'Interno di Baghdad. (Res)