- Il giornalista Brent Renaud, che sarebbe morto a Irpin, vicino Kiev, è stato ucciso “mentre stava documentando la fuga dei profughi: onore a lui e a tutti quei giornalisti che stanno rischiando la vita per far conoscere gli orrori della guerra in Ucraina”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. (Rin)