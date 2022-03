Spagna: premier Sanchez annuncia tagli fiscali per settori colpiti da guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha detto oggi nel corso della Conferenza dei presidenti di regione che l'esecutivo metterà in atto dei tagli fiscali per i settori colpiti dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il premier avrebbe annunciato la convocazione di una conferenza settoriale la ministra dell'Economia, Nadia Calvino e della Transizione ecologica, Teresa Ribera. Sul tema dell'energia, Sanchez ha ribadito ai leader regionali che la Spagna può offrirsi come soluzione all'eccessiva dipendenza russa dell'Unione europea dalla Russia poiché il continente potrebbe essere rifornito con il gas che arriva nella penisola iberica dall'Algeria. Secondo il premier spagnolo, questo potenziamento delle interconnessioni dovrebbe permettere non solo il trasporto di gas, ma anche di idrogeno verde. (segue) (Spm)