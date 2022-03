Spagna: premier Sanchez annuncia tagli fiscali per settori colpiti da guerra in Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, per Sanchez la situazione causata dalla guerra in Ucraina e dalla pandemia del coronavirus dovrebbe indurre l'Ue a rivedere le sue regole fiscali per adattarle alla nuova realtà economica. Il capo dell'esecutivo spagnolo ha invitato i presidenti regionali ad accelerare l'attuazione dei fondi europei per promuovere le energie rinnovabili e dell'autoconsumo prima del prossimo inverno al fine di ridurre i consumi ed aumentare l'autonomia energetica. Sanchez ha anche chiesto "unità" a tutte le comunità autonome per affrontare le conseguenze economiche della "guerra di Putin" e ha chiesto a tutti i leader regionali di lasciare da parte le "lotte di parte" per andare avanti insieme. Il premier ha assicurato ai presidenti di regione che l'esecutivo è pronto "a fare tutto ciò che è in suo potere" per proteggere industrie, aziende e cittadini come è stato fatto durante la pandemia. (Spm)