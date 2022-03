Energia: Gasparri (FI) su caro benzina, subito iniziative per evitare collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La benzina ha superato i due euro al litro e si rischia la paralisi: l'innalzamento dei prezzi della benzina è un salasso per famiglie e autotrasportatori. Lo scrive sui social Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. “Serve il taglio immediato delle accise: il governo agisca subito per individuare eventuali speculazioni e per trovare soluzioni che evitino il collasso del Paese e l’ennesima stangata per i cittadini”, ha detto. (Rin)