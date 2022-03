Polonia: Morawiecki al "Messaggero", sanzioni possono fermare la Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- .La Polonia, in quanto paese di frontiera della Nato, “è in questo momento critico particolarmente coinvolta nelle attività dell’Alleanza. Non ci stiamo solo adoperando per il sostegno all’Ucraina e il rafforzamento del fianco orientale, ma siamo attenti a fare mosse ragionevoli. Temo che le azioni di Putin mireranno a incrementare le provocazioni contro l’Alleanza. In questo gioco di nervi dobbiamo mantenere la calma”. In questa prospettiva, i rischi di attacco per la Polonia non sono da sottovalutare. “La logica delle azioni di Putin nell’ultimo decennio mostra che l’Ucraina non è un obiettivo fine a se stesso, ma un mezzo per raggiungere un obiettivo più grande: la ricostruzione dell’impero russo e il ritorno alla guerra fredda. Gli Stati baltici e la Polonia sono quindi nel mirino. E dopo quello che stiamo vedendo oggi, nessuno dovrebbe dubitare che tutta l’Europa sia a rischio. Molti anni fa, quando la Russia attaccò la Georgia, il presidente Lech Kaczynski riconobbe la strategia di Putin. Allora, questa voce non fu ascoltata da tutti. Oggi dobbiamo guardare la verità negli occhi e fermare la Russia una volta per tutte”, ha spiegato Morawiecki. (segue) (Res)