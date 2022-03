Centrosinistra: Bonelli (Ev), serve alleanza programmatica per futuro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla nostra conferenza programmatica vogliamo dire con grande chiarezza: costruiamo un'alleanza economica e sociale per portare in Italia le rinnovabili e diminuire il prezzo dell'energia". Così il co-portavoce di Europa verde, Angelo Bonelli, intervenendo alla conferenza programmatica del partito ecologica in corso a Roma. "L'Italia - aggiunge - ha bisogno di una grande alleanza verde, progressista, civica e solidale non per superare la soglia sbarramento ma per costruire una prospettiva politica e diventare il punto di riferimento degli italiani che oggi si sono allontanati dalla politica e dai partiti". "Europa verde c'è, ci siamo, siamo cresciuti e oggi siamo pronti, non solo a rientrare in parlamento, ma per costruire una grande alleanza verde ed ecologista per dare un grande contributo alla politica nel nostro Paese", conclude. (Rin)