Roma: contrasto a "malamovida", chiusi due locali, 15 denunciati tra cui graffitista14enne

- Proseguono i controlli da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Roma per contrastare ogni forma di reato e volti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel cuore della Capitale. A San Lorenzo, i carabinieri della Compagnia Roma piazza Dante, con l’ausilio di militari delle Compagnie Roma Centro, Roma Casilina e Roma Montesacro, hanno effettuato un importante servizio di controllo in una delle zone più sensibili per le problematiche dovute alla cosiddetta "malamovida". Qui, i carabinieri hanno denunciato a piede libero 3 persone: un 14enne sorpreso ad imbrattare i muri di una scuola di via dei Marsi con delle bombolette di vernice spray che sono state sequestrate, una ragazza 17enne che all’atto del controllo da parte dei carabinieri ha spontaneamente consegnato circa 5 grammi di hashish e un 25enne della provincia di Udine che si è rifiutato di fornire le proprie generalità. I due minori sono stati affidati ai rispettivi genitori. (segue) (Rer)