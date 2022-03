Roma: contrasto a "malamovida", chiusi due locali, 15 denunciati tra cui graffitista14enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle attività sono stati controllati anche alcuni esercizi commerciali della zona: un romano, titolare di un bar, è stato sanzionato per 1.000 euro per la mancata esposizione all’ingresso della tabella riportante la capienza massima consentita nel locale secondo la normativa anti-covid; un cittadino del Bangladesh, proprietario di un minimarket in zona Giolitti, sprovvisto di mascherina, è stato sanzionato amministrativamente per l’importo di 1.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per 3 gg; un altro titolare di minimarket, anche lui cittadino del Bangladesh, è stato sanzionato dai carabinieri per la mancata procedura di autocontrollo sugli alimenti Haccp. Per quest’ultimo è scattata una sanzione amministrativa di 1.000 euro e quella accessoria della chiusura dell’attività per 2 giorni. A Campo dé Fiori, invece, i carabinieri della Compagnia Roma Centro, con il rinforzo di militari provenienti da altre Compagnie del Gruppo Carabinieri di Roma, hanno denunciato a piede libero un romano di 30 anni, da tempo residente nella provincia di Arezzo, che a seguito di accertamenti è risultato inottemperante al divieto di ritorno nel Comune di Roma che gli era stato notificato ad agosto dello scorso anno. (segue) (Rer)