Roma: contrasto a "malamovida", chiusi due locali, 15 denunciati tra cui graffitista14enne (3)

- Un’altra denuncia a piede libero è scattata nei confronti di un romano di 38 anni sorpreso alla guida in evidente stato di ebbrezza alcolica, così come poi è stato confermato dal test dell’etilometro. Un 25enne romano, infine, è stato segnalato all’Ufficio territoriale del Governo in qualità di assuntore di droghe dopo essere stato sorpreso in possesso di una modica quantità di cocaina per uso personale. Analoga attività è stata eseguita a Trastevere, dove i carabinieri hanno segnalato all’Ufficio territoriale del Governo, in qualità di assuntore di droghe, un ragazzo romano di 18 anni, poiché trovato in possesso di circa 4 grammi di hashish. Inoltre, sono state elevate 8 sanzioni amministrative a persone per consumo di bevande alcoliche da asporto oltre l'orario consentito. Nel corso delle operazioni di verifica sono state controllate complessivamente 384 persone e una quindicina di attività commerciali. (Rer)