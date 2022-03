Energia: Letta, governo faccia scelte nette su rinnovabili e aumenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- In questo momento, il governo "deve fare scelte nette sul riaprimmo energetico e sullo sblocco delle autorizzazioni per realizzare gli impianti delle rinnovabili. Inoltre sarebbe un errore se non intervenissimo in modo netto e duro sulla spirale dell’aumento del prezzo dell’energia”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo alla Conferenza programmatica di Europa verde in corso a Roma. (Rin)