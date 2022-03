Libia-Ciad: Governo di unità nazionale esprime sostegno a processo di riconciliazione ciadiano aperto a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di unità nazionale (Gun) della Libia sostiene il processo di riconciliazione del Ciad. Lo ha dichiarato la ministra libica degli Affari esteri, Najla El Mangoush, presente oggi ai colloqui preliminari aperti a Doha, in Qatar, fra i membri del governo di transizione ciadiano e i rappresentanti dei partiti politico-militari del Paese. In dichiarazioni riprese dalla stampa libica, El Mangoush ha affermato che Libia e Ciad godono di "profonde" relazioni e condividono una strategia della sicurezza regionale: l'instabilità di uno dei due Paesi - ha proseguito Mangoush - pregiudica la sicurezza dell'altro e la sua integrità territoriale, e sotto questo punto di vista il sud della Libia e il nord del Ciad stanno assistendo al diffondersi di molti fenomeni distruttivi. Per questo, ha detto ancora la ministra degli Esteri a Doha, il Governo di unità nazionale libico sosterrà le parti che saranno parte di questa riconciliazione, e gli accordi che ne emergeranno; spingerà inoltre per il rientro in Ciad delle fazioni miliziane presenti nei territori libici e si opporrà con decisione all'uso della Libia come base per destabilizzare la sicurezza del Ciad. (segue) (Res)