Libia-Ciad: Governo di unità nazionale esprime sostegno a processo di riconciliazione ciadiano aperto a Doha (2)

- Il dialogo preliminare aperto oggi a Doha, destinato a porre le basi del futuro dialogo nazionale ciadiano, è stato più volte rinviato. In un comunicato ha dato notizia della sua partecipazione anche il Fronte per l'alternanza e la concordia del Ciad (Fact), gruppo ribelle che dopo la morte dell'ex presidente Idriss Deby ha lanciato un'offensiva contro il figlio Mahamat, che ha preso il potere istituendo un Consiglio militare di transizione ritenuto dalle opposizioni incostituzionale. La Carta del Ciad prevede infatti che in caso di impossibilità per il presidente di assicurare in modo continuativo la guida del Paese, questa debba essere affidata al presidente del parlamento. Nella nota, il Fact ringrazia le autorità del Qatar per non aver "risparmiato sforzi" nel volere l'incontro ma lamenta che a pochi giorni dall'apertura dei colloqui odierni sia stato escluso l'ex presidente ciadiano Goukouni Weddeye, "la cui integrità morale è fuori dubbio". La partecipazione dei ribelli al colloquio, sottolinea ancora il comunicato, si vuole "in linea con gli impegni (presi dal) Fact nei confronti dei ciadiani e della comunità internazionale per rendere il dialogo sincero e inclusivo" e per "rimuovere a Doha le insidie" che lo ostacolerebbero. (segue) (Res)