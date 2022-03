Libia-Ciad: Governo di unità nazionale esprime sostegno a processo di riconciliazione ciadiano aperto a Doha (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel delicato contesto ciadiano, dove diversi gruppi armati si oppongono al governo di Deby junior, e nell'attuale stravolgimento saheliano della sicurezza - dovuto al ritito delle forze Barkhane e Takuba a guida francese -, l'incontro di oggi è la prima tappa di un importante processo di stabilizzazione di un Paese, il Ciad, che garantisce la maggior presenza militare nelle missioni regionali ed internazionali, e dove diversi gruppi ribelli - è il caso del Fact - hanno in passato combattuto in Libia contro i jihadisti. Gi incontri di oggi sono preliminari all'avvio del dialogo nazionale in Ciad, a sua volta rinviato al prossimo 10 maggio. Secondo il portavoce del governo di N'Djamena, Abderahman Koulamallah, i ritardi sono stati dovuti alle diverse posizioni delle parti coinvolte nel processo, inclusi i mediatori: in particolare, le autorità di Doha avevano richiesto un numero "ragionevole" di partecipanti al dialogo, mentre il governo ciadiano chiedeva che tutti i movimenti politici venissero invitati al tavolo dei negoziati. (Res)