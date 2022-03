Spagna: presidente Castiglia e Leon difende accordo con Vox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Castiglia e Leon, Alfonso Fernandez Manueco si è detto "orgoglioso" del programma concordato con il partito sovranista spagnolo Vox, respingendo le accuse che l'accordo sia "maschilista, omofobo, razzista o radicale. L'esponente del Partito popolare (Pp) ha commentato così l'intesa raggiunta con la formazione guidata da Santiago Abascal che è entrata per la prima volta in un governo in Spagna. "La chiave era un programma al servizio dei cittadini della Castiglia e Leon, un accordo che ci avrebbe dato stabilità politica evitando una ripetizione delle elezioni", ha evidenziato Manueco, cha ha accusato il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) di essersi "escluso" sin dall'inizio da ogni possibile trattativa. Secondo il presidente della regione spagnola, il programma concordato "riflette le due sensibilità entro parametri accettati da entrambe le parti", che ha rifiutato di definire Vox come un "partito radicale". Manueco, nel difendere l'intesa, ha invitato tutti a giudicare il suo esecutivo "per quello che fa e dice". In merito alle parole del futuro presidente nazionale del Pp, Alberto Nunenz Feijóo che nei giorni scorsi aveva affermato che a volte è meglio "perdere il governo che vincerlo attraverso il populismo", Manueco ha risposto che "evidentemente" si riferiva "al suo" progetto politico e lo ha detto "quando parlava del governo centrale che propone per la Spagna". (Spm)