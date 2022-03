Ucraina: Zelensky, forze russe contano già 13 mila morti da inizio invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quasi 13 mila i caduti nell'esercito russo, in 18 giorni di guerra contro l'Ucraina. Lo ha affermato il un videomessaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rilevando come la Russia abbia ancora uomini da inviare al fronte per proseguire l'invasione, "ma anche l'Ucraina continuerà a difendersi. "Quasi 13 mila invasori sono stati uccisi in 18 giorni. Si tratta già di una cifra più alta che nelle due guerre in Cecenia. La Russia ha perso migliaia di pezzi d'equipaggiamento militare. Hanno perso 74 aerei, 86 elicotteri. Sappiamo che ne hanno ancora, ma anche noi ci difenderemo. L'Ucraina non si arrende, l'esercito non si arrende, la gente non si arrende. Tutta l'Ucraina sta combattendo eroicamente", ha detto Zelensky. (Kiu)