Ucraina: al via l'albo delle famiglie accoglienti di Roma Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale istituisce l'Albo delle Famiglie accoglienti grazie al quale, in collaborazione con Refugees Welcome italia, i cittadini saranno messi in contatto con le persone che scappano dalla guerra e hanno bisogno di ospitalità e di un sostegno per integrarsi in Italia. "Sono oltre 300 - spiega l'assessora alle Politiche sociali e alla salute Barbara Funari - le famiglie che hanno scritto alla nostra mail, dedicata all'emergenza Ucraina, rendendosi disponibili ad offrire ospitalità nelle proprie case o nelle seconde abitazioni. A seguito di questa crescente offerta, abbiamo deciso di aprire un vero e proprio albo dedicato alle famiglie accoglienti che possono iscriversi al portale messo a disposizione da Refugees Welcome Italia". (segue) (Com)