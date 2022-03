Ucraina: al via l'albo delle famiglie accoglienti di Roma Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le richieste, formalizzate compilando un format, saranno poi valutate tramite colloqui e sopralluoghi presso le abitazioni. Si tratta di uno strumento utile a superare la frammentazione delle diverse offerte per valorizzare al meglio il coinvolgimento della cittadinanza attiva che sta manifestando tanta solidarietà, con aiuti concreti, al popolo ucraino", conclude Funari. "Auspichiamo che in futuro - ha commentato la direttrice di Refugees Welcome Italia Fabiana Musicco - questa esperienza non rimanga solo una buona pratica sperimentata localmente, ma che diventi una policy e uno strumento di governance a livello nazionale, per garantire una diffusione capillare dell'accoglienza in famiglia". Per offrire e richiedere ospitalità ci si può collegare al link dedicato, disponibile anche sul portale di Roma Capitale. (Com)