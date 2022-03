Carburanti: Mura (Pd), governo riduca prezzi come Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Categorie, lavoratori, famiglie si attendono dal governo risposte concrete, significative e tempestive già da questo martedì: è possibile ridurre i prezzi dei carburanti alla pompa, lo stanno facendo in Francia e bisogna farlo in Italia". Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera ed esponente del Partito democratico, Romina Mura, alla vigilia dell'annunciata sospensione dei servizi per lunedì 14 marzo da parte di tanti autotrasportatori e in vista dell'incontro convocato martedì 15 marzo a Roma, tra Cna Fita e le associazioni di Unatras con il ministero dei Trasporti. In particolare - aggiunge - il nodo "caldissimo dell'autotrasporto deve essere governato, non lasciato ad azioni che potrebbero creare ulteriore caos o generare paure. Anche la Regione dovrebbe fare il massimo di sua competenza sul versante fiscale e di sostegno. Il Pd raccoglie e fa proprio l'allarme di chi è costretto a tenere fermi i mezzi". "Ci sono i margini per intervenire in questa drammatica situazione – sostiene la parlamentare - anche ascoltando le proposte degli operatori in merito a interventi sull'Iva, a defiscalizzazione, taglio alle accise, adeguamento delle tariffe praticate dalla committenza. In ogni caso chiedo al governo un'attenzione adeguata verso questa crisi, che rischia di travolgere il trasporto professionale e - conclude Mura - creare blocchi nelle produzioni e nelle forniture". (Rin)