Europa Verde: Sala, condivido necessità  governo democratico, progressista e ecologista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna riflettere sul modello di sviluppo che vogliamo perseguire e su come questo debba essere associato ai diritti umani. Guardiamo alla conversione ecologica come a un processo di innovazione da guidare per salvaguardare i posti di lavoro e crearne di nuovi, in modo che venga accettato e condiviso dalle persone e dalle aziende". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a "Italia senza Veleni – No alla Guerra", la conferenza programmatica di Europa Verde. "I Verdi Europei sottolineano come i valori della responsabilità ambientale, della libertà, della giustizia e della non violenza siano importanti, principi condivisi anche da altre famiglie politiche. Condivido, perciò, la necessità di una proposta politica che guardi a un governo democratico, progressista ed ecologista", ha concluso Sala. (Com)