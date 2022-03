Ucraina: ministro Finanze Israele, accogliere tutti i rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di Israele deve accogliere tutti i rifugiati provenienti dall'Ucraina, non solo quelli con origini ebraiche. Lo ha detto Avigdor Liberman, il ministro delle Finanze di Israele, in una dichiarazione rilasciata alla stampa. Nello specifico, il ministro ha sostenuto che "fin quando i cannoni fanno fuoco dobbiamo (Israele) accettare tutti i rifugiati provenienti dall'Ucraina", spiegando che "una volta raggiunta la pace potremo pensare a rimpatriarli o a fermare l'accoglienza, ma fino a quel momento dobbiamo permettere ai civili in pericolo di raggiungere Israele". (Res)