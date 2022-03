Lega: Cecchetti, in tutti i consigli comunali una mozione per chiedere a governo di intervenire contro caro carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da venerdì, in tutti i consigli comunali della Lombardia, dove sia presente un esponente della Lega, stiamo depositando una mozione, da calendarizzare nella prima seduta utile, per sollecitare il Governo a intervenire con urgenza contro il rincaro dei carburanti". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "La Lega, attraverso la base dei suoi consiglieri presenti in tutto il territorio lombardo e rappresentanti delle istanze dei propri cittadini - spiega - chiederà al rispettivo sindaco e alla rispettiva giunta comunale di impegnarsi 'a sollecitare, per il tramite dei propri rappresentanti in Parlamento, l'assunzione di una misura d'urgenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Governo al fine di sospendere temporaneamente l'esigibilità dell'accisa sul carburante fino al ripristino del livello dei prezzi medi comparabili con quelli dell'ultimo trimestre dell'anno 2019, in modo di consentire una tenuta del sistema economico in questo periodo di profonda crisi ed instabilità internazionale'. Perché questa battaglia deve essere combattuta anche coinvolgendo gli enti locali, più vicini ai cittadini e alle imprese del proprio territorio". (Com)