Russia: ministro Finanze Siluanov, contiamo su Cina per resistere a effetti sanzioni

- La Russia conta sulla Cina per aiutarla a resistere agli effetti delle sanzioni occidentali. Lo ha affermato oggi il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov. “Abbiamo parte delle nostre riserve di oro e valuta estera in valuta cinese, in yuan. E vediamo quale pressione viene esercitata dai Paesi occidentali sulla Cina per limitare gli scambi con la Russia. Naturalmente, c'è pressione per limitare l'accesso a tali riserve", ha spiegato Siluanov. "Penso che la nostra partnership con la Cina ci consentirà ancora di mantenere la cooperazione che abbiamo raggiunto e non solo di mantenerla, ma anche di aumentarla in un ambiente in cui i mercati occidentali si stanno chiudendo", ha aggiunto il ministro russo. (Rum)