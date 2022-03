Violenza donne: Battisti (Pd), nominata ambasciatrice Telefono rosa Frosinone, grande orgoglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio - spiega la Battisti -, sta facendo molto sulle pari opportunità. Penso, solo per citare due esempi, all'implementazione della rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio sul territorio. A oggi sono 13 i centri antiviolenza esistenti e 11 quelli di prossima apertura; mentre, per quanto riguarda le case rifugio, sono 8 quelle funzionanti e 2 quelle in via di apertura. Oppure al contributo una tantum per orfani di una donna vittima di femminicidio, con il Lazio tra le prime regioni in Italia a varare questa misura. La strada è ancora lunga e ne siamo consapevoli, ma in tante e tanti stiamo contribuendo ad innescare un cambiamento ormai inevitabile che, mi auguro prima possibile, possa consegnarci - conclude - una società fondata sempre più sul rispetto e sulle pari opportunità". (Com)