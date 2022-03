Ucraina: Gelmini, già dalla prossima settimana da governo misure a sostegno imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo è pronto a intervenire per sostenere le imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina. Lo ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini a margine dell'inaugurazione del Micam a Rho-Fiera. "Già dalla prossima settimana il governo varerà delle misure - ha assicurato - c'è un confronto aperto con tutte le categorie. Siamo pronti ad ascoltare e intervenire. Nessuno di noi era preparato a quello che stiamo vivendo credo però che ribadire l'unità dell'Unione europea di fronte ai fatti tragici che stiamo assistendo sia la base per ripartire". Gelimini ha proseguito spiegando che "non potevamo voltarci dall'altra parte rispetto al dramma dell’Ucraina, sappiamo che le sanzioni sono scelte difficili, ma sono inevitabili per fermare il conflitto e non lasciare da sola l'Ucraina". "Sappiamo che l'imprenditorialità saprà far fronte a questo difficile momento", ha proseguito Gelmini assicurando che "il governo è pronto a intervenire, lo abbiamo già fatto in questi mesi stanziando 15 miliardi per il caro bollette. C'è una grande attenzione da parte del ministero per lo sviluppo economico e dal ministero dell'economia". "Sappiamo che dobbiamo fare altri interventi, ma sappiamo anche che le imprese italiane sono forti, competitive nel settore internazionale e siamo convinti sapremo far fronte a questo momento difficile", ha concluso. (Rem)