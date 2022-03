Milano: carabinieri, molte sanzioni durante controlli notturni in diverse vie della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Milano la scorsa notte hanno controllato e identificato 306 persone e 25 veicoli nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto in Corso Como, Piazza Gae Aulenti, via Padova, via Lecco e limitrofe, i militari delle compagnie Duomo e Porta Monforte, con il supporto di personale di rinforzo del 3° Reggimento CC Lombardia, 5° Reggimento CC Emilia Romagna, 6° Battaglione Toscana e 4° Battaglione Veneto, nonché del Nucleo Cinofili e del N.A.S. di Milano. Nel corso del servizio è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere, un 21enne marocchino, senza fissa dimora in Italia, poiché trovato in possesso di 10,3 grammi di hashish e marijuana, nonché di due coltellini ed un martelletto frangivetro. È stato poi denunciato in stato di libertà per la violazione della legge sugli stranieri, un 40enne egiziano, incensurato, disoccupato, irregolare sul territorio nazionale. (segue) (Com)