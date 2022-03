Milano: carabinieri, molte sanzioni durante controlli notturni in diverse vie della città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state inoltre segnalate alla prefettura 8 persone tra cui: una 17enne italiana trovata in possesso di 1,39 gr di hashish; un 18enne italiano trovato con 0,50 gr di hashish; due 21enni italiani che all’atto del controllo avevano con sé 0,36 gr e 0,35 gr di hashish; due egiziani di 21 e 24 anni trovati in possesso di 1,15 gr e 0,4 gr di hashish ed infine due marocchini, un 21enne che aveva con sé 0,17 gr di hashish ed un 26enne con 1,1 gr di cocaina. Nel corso del servizio sono stati ispezionati 4 esercizi commerciali tra cui un locale sito in largo Bellintani al quale sono state elevate sanzioni amministrative pari a 2400 euro per accertate irregolarità sulle procedure di autocontrollo ed assenza della tabella alcolemica, con contestuale segnalazione all'Ats per carenze strutturali ed un altro di via Castaldi che è stato sanzionato amministrativamente per 800 euro per assenza della tabella alcolemica e mancanza dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico. Sono stati poi sequestrati a carico di ignoti circa 11,52 gr di sostanza stupefacente del tipo marijuana e circa 0,30 gr di hashish. (Com)