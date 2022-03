Milano: Romani, una copia della Costituzione ai neo diciottenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta ha approvato una delibera per la realizzazione dell'iniziativa promossa dall'Assessorato ai Servizi Civici e Generali, che prevede la distribuzione di 13.500 copie omaggio della Costituzione ai neo diciottenni italiani e stranieri nati in Italia e residenti a Milano. L'obiettivo è quello di valorizzare la cittadinanza attiva delle giovani generazioni alla vita del Paese, attraverso la lettura della Carta costituzionale, il principale strumento con cui comprendere e apprezzare appieno il valore di lotte e sacrifici che hanno garantito la conquista della democrazia e che oggi custodisce diritti inviolabili e doveri inderogabili, fra cui quello al voto. "Appartengo a una generazione che ha pagato un prezzo altissimo per questa pandemia – afferma l'assessore ai servizi civici e generali Gaia Romani –. I giovani, più degli altri, hanno rinunciato alla socializzazione e alla condivisione, costretti troppo spesso a un vero e proprio isolamento. Ecco perché ragazze e ragazzi, adesso, saranno protagonisti di una iniziativa volta ad aumentare la partecipazione e la cittadinanza attiva. La Costituzione rappresenta una bussola che ci dà le coordinate per orientarci e ci accompagna nelle tappe fondamentali della nostra vita, tra cui vi è sicuramente il voto, attraverso la conoscenza di diritti, doveri e responsabilità: 139 articoli nei quali sono fissati principi e valori della nostra Repubblica, democratica e antifascista, che stanno a garanzia di quelle libertà, quasi date per scontate, di cui godiamo ogni giorno”. (segue) (Com)