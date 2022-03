Milano: Romani, una copia della Costituzione ai neo diciottenni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un'iniziativa – conclude Romani – che assume un valore ancor più profondo in questo tempo scandito da una guerra nel cuore della nostra Europa, e che deve spingerci alla ricerca costante della pace". La Costituzione, pensata per dare uno speciale benvenuto a 13.500 neo diciottenni (dei quali circa 12.500 con cittadinanza e 1.500 senza cittadinanza italiana) nella comunità dei diritti e dei doveri civici, verrà inviata insieme ad una lettera firmata dall'assessora Romani. In quella indirizzata ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri vengono esplicitate le modalità per l'acquisizione della cittadinanza italiana, mentre a chi cittadino italiano lo è già viene contestualmente allegata anche la tessera elettorale. La prima spedizione , spiega il Comune, verrà effettuata nel periodo fra la fine di marzo e l'inizio di aprile, mentre il secondo invio è previsto per il mese di settembre. (Com)