Ucraina: Badon (Micam), per settore grande incertezza sul futuro, ma danni saranno ingenti

- La quantificazione della problematica guerra potrà essere fatta tra "qualche giorno o qualche settimana", ma per il settore calzaturiero, regna l'incertezza per quanto riguarda gli effetti della guerra in Ucraina sul comparto. Lo ha detto il presidente di Micam, Siro Badon, all'inaugurazione della fiera calzaturiera nei padiglioni di Rho. "Al momento – ha spiegato a margine dell'inaugurazione - gli effetti per le aziende sono che le scarpe spedite non si sanno se verranno pagate, ci sono giacenze nei magazzini di scarpe pronte per la spedizione che si potrebbero spedire, ma non si sa dove andrebbero a finire. E poi ordini già fatti durante la settimana della moda che potrebbero diventare carta straccia, vedremo gli eventi e cosa succederà". A essere più colpito nel nostro Paese, ha spiegato Badon, sarà il distretto marchigiano. "I danni che ci saranno sicuramente saranno ingenti, molto pesanti, non solo per le calzature, ma credo per l'economia globale europea e mondiale". "Speriamo che finisca il prima possibile perché prima di tutto c'è un disastro umanitario". (Rem)