Carburanti: Baldelli (FI), Cingolani spieghi in parlamento affermazioni su truffa rincari

- "Il ministro Cingolani venga in parlamento a spiegare le sue preoccupanti affermazioni sulla 'truffa colossale' in materia di rincari dei carburanti". Lo chiede attraverso un messaggio su Twitter Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, componente della commissione Trasporti e presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla Tutela dei consumatori e degli utenti. "Proporrò alla commissione per la Tutela dei consumatori di ascoltarlo al più presto e di svolgere i necessari approfondimenti", conclude. (Rin)