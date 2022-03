Armenia: nuovo presidente Khachatryan ha prestato ufficialmente giuramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex sindaco di Erevan Vahagn Khachatryan ha ufficialmente giurato come nuovo presidente dell'Armenia nel corso di una seduta speciale dell'Assemblea nazionale tenutasi oggi. Khachatryan è stato eletto il 3 marzo scorso come quinto capo dello Stato nella storia dell'Armenia. "Giuro di essere fedele alla costituzione della Repubblica di Armenia, di essere imparziale nell'esercizio dei miei poteri, di essere guidato solo dall'interesse generale e da quelli nazionali e di impegnarmi a rafforzare l'unità nazionale", ha detto il nuovo presidente.Il suo predecessore, Armen Sarkissian, aveva annunciato le dimissioni il 23 gennaio. Come motivo principale, Sarkissian aveva sottolineato la mancanza di poteri adeguati che non consentirebbero al capo dello Stato di influenzare i processi fondamentali della politica estera e interna. (Rum)