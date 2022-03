Ucraina: Badon (Micam), Russia vale il 2,7 per cento del nostro export, trovare mercato alternativo non facile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia era un mercato importante che malgrado le sanzioni del 2014 tutto sommato teneva, non è facile inventarsi dei mercati nuovi dalla sera alla mattina. Lo ha detto il presidente di Micam, Siro Badon, all'inaugurazione della Fiera calzaturiera nei padiglioni di Rho. "La Russia – ha spiegato - vale il 2,7 per cento delle nostre esportazioni. Nel 2021 avevamo venduto tre milioni e mezzo di paia di scarpe in Russia, con circa 250 milioni di fatturato. In Ucraina 450 mila paia con 36 milioni di fatturato. Viste le dimensioni delle nostre aziende, con questi numeri si fanno lavorare tante aziende e queste oggi sono in profonda difficoltà". Trovare mercati alternativi, ha spiegato, "non è facile perché la Cina è chiusa, in America non è facile e il Nord Europa soffre". (Rem)