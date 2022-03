Ucraina: ministro Esteri Turchia, c'è grande fiducia in nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal momento che entrambe le parti coinvolte nel conflitto, Ucraina e Russia, hanno espressamente richiesto la partecipazione della Turchia come mediatore nelle trattative, è appurata la "fiducia che c'è in Ankara e nella sua mediazione". Lo ha dichiarato Mevlut Cavusoglu, il ministro degli Esteri della Turchia, a margine del Forum della diplomazia di Antalya, che si concluderà oggi. Nello specifico, commentando il primo incontro a livello ministeriale tra Kiev e Mosca - tenutosi giovedì 10 marzo con Dmytro Kuleba, il capo della diplomazia dell'Ucraina, e Sergej Lavrov, l'omologo russo -, Cavusoglu ha dichiarato che l'aver organizzato un faccia a faccia di così alto profilo è "di per sé un successo" e anche se non sono stati raggiunti accordi in particolare bisogna "avere pazienza, c'è fiducia nelle qualità da mediatore della Turchia, da parte sia di Kiev sia di Mosca". (Tua)