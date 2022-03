Ucraina: Badon (Micam), a governo chiediamo cassa integrazione a costo zero per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo sia vicino al mondo delle imprese calzaturiere con strumenti come quelli utilizzati per affrontare la pandemia". Lo ha chiesto il presidente di Micam, Siro Badon, all'inaugurazione della Fiera calzaturiera nei padiglioni di Rho. "Noi Assocalzaturifici insieme al Sistema Moda Italia e le tre sigle sindacali – ha spiegato - mercoledì scorso abbiamo firmato un protocollo da consegnare al ministro Orlando chiedendo un immediato incontro e varie cose: la prima cosa che chiediamo è una cassa integrazione tipo Covid a zero costi per le aziende e successivamente ristori per le aziende, per gli stock di magazzino, e di tenere in piedi queste aziende". "Abbiamo superato il Covid ci devono aiutare a superare anche la guerra", ha concluso Badon sottolineando che "di solito quando succedono queste cose c'è un grande punto di domanda sul fatto se si tornerà ai livelli di prima".(Rem)