Ucraina: Manconi, trattative possibili solo perché c’è popolo che resiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io credo moltissimo nel fatto che negoziare sia non solo opportuno ma giusto, ma non bisogna dimenticare che si può trattare solo ed esclusivamente perché da due settimane c'è un popolo che resiste ed è quella resistenza popolare che rende credibile la via delle trattative” per la fine del conflitto in Ucraina. Lo ha detto Luigi Manconi, già senatore e presidente dell'associazione "A buon diritto", intervenendo a "Italia senza veleni – No alla guerra", la conferenza programmatica di Europa verde in corso a Roma. (Rin)