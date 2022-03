Ucraina: Papa, in nome di Dio vi chiedo di fermare questo massacro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In nome di Dio vi chiedo fermate questo massacro". L'appello è di Papa Francesco al termine della recita dell'Angelus di oggi. "Abbiamo appena pregato la vergine Maria questa settimana la città che ne porta il nome Mariupol è diventata una città martire della guerra straziante che sta devastando l'Ucraina. Davanti alla barbarie dell'uccisione dei bambini di innocenti e dei civili inermi – ha continuato Francesco - non ci sono ragioni strategiche che tengano, ci sono da cessare l'inaccettabile aggressione armata prima che riduca le città cimiteri. Col dolore nel cuore, unisco la mia voce a quella della gente comune che implora la fine della guerra". "In nome di Dio si ascolti il grido di chi soffre e si ponga fine ai bombardamenti e agli attacchi. Si punti veramente e decisamente sul negoziato e corridori umanitari siano effettivi e sicuri. In nome di dio vi chiedo fermate questo massacro". Quindi l'invito a dare assistenza ai tanti disperati che fuggono dall'Ucraina: "Vorrei ancora una volta esortare all'accoglienza dei tanti rifugiati nei quali è presente il Cristo per ringraziare per la grande rete di solidarietà che si è formato chiedo a tutte le comunità diocesana e religiose di aumentare i momenti di preghiera per la pace. Dio è solo Dio della pace, non della guerra e chi appoggia la violenza ne profana il nome". (Civ)