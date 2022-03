Vaticano: Papa, troviamo tempo per Gesù dopo una giornata tra mille corse e impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'Angelus di oggi a Piazza San Pietro, Papa Francesco ha chiesto di trovare la forza per "stare un po' con Gesù dopo una giornata trascorsa tra mille corse e impegni. Oppure quando è ora di scambiare qualche parola in famiglia e non si ha più la forza". Il Santo Padre ha sottolineato che "il tempo forte della Quaresima è un'opportunità in questo senso. È un periodo in cui Dio vuole svegliarci dal letargo interiore". Spiegando il Vangelo della Liturgia di questa seconda Domenica di Quaresima che narra la Trasfigurazione di Gesù, Bergoglio ha evidenziato: "Perché ricordiamolo bene, tenere sveglio il cuore non dipende solo da noi: è una grazia, e va chiesta". Papa Francesco ha poi concluso: "In questo tempo quaresimale, dopo le fatiche di ogni giornata, ci farà bene non spegnere la luce della stanza senza metterci alla luce di Dio. Diamo al Signore la possibilità di sorprenderci e ridestarci il cuore". (Civ)