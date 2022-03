Centrosinistra: Letta a Europa verde, costruire alleanza progressista ed ecologista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- “Dobbiamo costruire in Italia un’alleanza democratica, progressista ed ecologista che si candidi a governare con un programma molto chiaro”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo alla Conferenza programmatica di Europa verde in corso a Roma. “Questa scelta che dobbiamo fare, che vi propongo oggi, serve per avere anche una presenza ecologista di governo”, ha ribadito il segretario, secondo cui per riuscire nel progetto “dobbiamo essere chiari con gli elettori". (Rin)