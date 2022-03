Polonia: Morawiecki al "Messaggero", sanzioni possono fermare la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni con la Russia possono riuscire a fermare Vladimir Putin e l’invasione dell’Ucraina. Lo ha affermato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, in un’intervista al quotidiano “Il Messaggero”. “La guerra che Putin ha scatenato comporta costi giganteschi. Prima o poi, la Russia cesserà di avere le risorse per finanziare le sue attività criminali. L’Europa deve fare di tutto perché ciò avvenga il prima possibile. Anche a costo del fatto che la nostra qualità di vita sarà leggermente inferiore al solito. Si tratta di salvare la vita di persone innocenti, quindi interrompere completamente le forniture di gas, petrolio e carbone dalla Russia è un imperativo. Non si fanno scambi commerciali con i tiranni. Ed è il commercio di materie prime a mantenere ancora viva la dittatura russa”, ha detto il premier polacco. La Nato, ha sottolineato il primo ministro, “è un’alleanza di difesa”. “Aiutiamo l’Ucraina su molti livelli. Innanzitutto forniamo armi difensive e aiuti umanitari. Al momento, le cose più importanti per la società ucraina sono forniture che consentano alla popolazione civile di sopravvivere e attrezzature che consentano loro di difendersi. La priorità della Nato dovrebbe essere quella di aumentare e intensificare questi rifornimenti. Allo stesso tempo, la Nato deve mostrare alla Russia le sue capacità deterrenti rafforzando continuamente il suo fianco orientale. Bisogna far capire chiaramente alla Russia che non vi è alcun consenso all’espansione della sua sfera di influenza. La Nato non è in guerra con la Russia, ma le azioni criminali della Russia minacciano non solo l’integrità territoriale dell’Ucraina, ma anche la sicurezza dell’intera Alleanza”, ha spiegato Morawiecki. (segue) (Res)