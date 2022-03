Polonia: Morawiecki al "Messaggero", sanzioni possono fermare la Russia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ha poi sottolineato l’impegno dei cittadini polacchi, che “hanno aperto i loro cuori alle persone in fuga dall’Ucraina dilaniata dalla guerra”. “Li hanno accolti nelle loro case. I miei concittadini dimostrano che la solidarietà vince sempre sulla violenza. Putin voleva dividere l’Europa, ma grazie a questi gesti, l’Europa è più unita che mai. Posso dire che non sono mai stato così orgoglioso di essere polacco come lo sono adesso. La storia ha messo il mio popolo di fronte a molte prove e per questa ragione, noi polacchi, capiamo molto bene cosa stanno passando i nostri vicini ucraini. Ma oltre agli aiuti immediati, stiamo preparando anche un programma di aiuti a lungo termine. Il parlamento polacco ha approvato una legge che regola lo status dei rifugiati di guerra dall’Ucraina e fornisce loro l’assistenza necessaria, come il libero accesso alle cure mediche piuttosto che alla scuola”, ha affermato Morawiecki. Serve però anche la solidarietà dell’Europa: “La Polonia e altri paesi dell’Europa centro-orientale confinanti con l’Ucraina hanno già fatto molto. È una nostra responsabilità e la prendiamo sulle nostre spalle. Ma in futuro il numero dei profughi di guerra potrebbe superare anche i 5 milioni. Ė più o meno lo stesso numero di abitanti della Norvegia o della Slovacchia”. “Abbiamo a che fare con la più grande ondata migratoria dalla Seconda guerra mondiale. E anche se alla Polonia non mancherà il cuore, a un certo punto non avremo la possibilità di aiutare tutti. Avremo bisogno sia del sostegno finanziario che di una maggiore apertura dell’Europa ai rifugiati. Dopotutto, l’Ucraina combatte non solo per la sua indipendenza, ma per la sicurezza dell’intera Europa”, ha concluso Morawiecki. (Res)