Kosovo: inviato speciale tedesco, Berlino sostiene adesione a Consiglio d'Europa

- La Germania sostiene l'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa. Lo ha dichiarato l'inviato speciale tedesco per i Balcani occidentali, Manuel Sarrazin, citato dall'emittente "Rtk". "La Germania ha riconosciuto il Kosovo. Siamo impegnati affinché un Paese da noi riconosciuto diventi membro delle organizzazioni internazionali. Specialmente nel caso di organizzazioni come il Consiglio d'Europa, impegnate nell'elevare gli standard della protezione dei diritti e delle libertà dei cittadini, incluse le minoranze in Kosovo", ha affermato Sarrazin.(Alt)